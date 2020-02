Sanremo 2020, chi è Dua Lipa: l’artista più giovane ad aver ottenuto 1 miliardo di views su Youtube (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dua LipaDua LipaDua LipaDua LipaDua LipaDua LipaDua LipaDua LipaDua LipaDua LipaDua LipaNeanche il tempo di fare il suo nome come super ospite al Festival di Sanremo che sui social non si parlava d’altro: d’altronde, che Dua Lipa, l’artista con il maggior numero di candidature nella storia dei Brit Awards e con due Grammy stretti fra le mani a neanche venticinque anni, goda di un’ottima fama nel nostro Paese non è certo una novità. Dua, che significa «amore» in albanese, salirà sul palco del Teatro Ariston nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020, pronta a conquistare il pubblico con la sua energia e con quelle sonorità che hanno stregato il mondo fin da quando, piccolissima, cominciò a pubblicare su Youtube le cover dei suoi artisti preferiti, da Nelly Furtado a Christina Aguilera. Ripercorrere le sue origini è un po’ come fare un viaggio che parte ... vanityfair

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -