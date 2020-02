Processo Marco Vannini, la Cassazione: “Nuovo processo d’appello per Antonio Ciontoli” (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Suprema Corte di Cassazione si è espressa sulla condanna nei confronti della famiglia Ciontoli con la lettura del dispositivo. Marco Vannini è morto a vent'anni, nella notte tra il 17 e 18 maggio, per un colpo di pistola sparato dal padre della fidanzata nella villetta in via Alcide de Gasperi a Ladispoli. fanpage

