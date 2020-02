Preparatore atletico, dal 28 febbraio inizia il corso di formazione al Coni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Preparatore Fisico atletico degli Sport di Squadra”, è il nuovo corso di formazione organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport del Coni Campania e dal Coni di Benevento che si svolgerà dal 28 febbraio al 2 aprile prossimi. È riservato ai laureati e laureandi in Scienze Motorie, Diplomati ISEF, Tecnici ed istruttori di Federazioni Sportive, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ex atleti in possesso del diploma di licenza media di 2° grado e che abbiano compiuto i 18 anni. L’obiettivo è quello di fornire specifiche competenze di preparazione fisica atletica per gli sport di squadra, sia teoriche e pratiche su attuali metodologie di allenamento, sia a carico naturale e sia con l’ausilio di attrezzature specifiche. Le competenze del corsista saranno supportate da elementi di Biologia dello sport, Fisiologia, ... anteprima24

