Poliziotto vede un cane investito per strada e non esita a salvarlo (Di venerdì 7 febbraio 2020) La vicenda arriva da New York, precisamente dalla Contea di Chautauqua. Un povero cane è stato investito in mezzo alla strada e poi lasciato lì, a morire. Fortunatamente, Chris, un Poliziotto, si è reso conto della scena e si è subito fermato per aiutare l’animale ferito. Si è tolto la giacca e l’ha adagiata sul corpo infreddolito del cane nel tentativo di tenerlo al caldo, in attesa che arrivasse altro aiuto. Si è seduto accanto a lui ed ha cercato di confortarlo, per fargli capire che non era solo e che da adesso in poi, tutto sarebbe andato bene. Fortunatamente il cane aveva riportato soltanto lievi ferite e non era in pericolo di vita. Dopo le dovute indagini, la polizia ha rintracciato i proprietari dell’animale. Il suo nome era Rogue e si era allontanato da casa da qualche ... bigodino

