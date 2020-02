Mika a Sanremo 2020 omaggia Fabrizio De Andrè (e l'Italia) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Colto, eclettico, elegantissimo in un completo di Valentino e, naturalmente, con l'ennesima esibizione da brividi che ha fatto ballare, cantare e, infine, commuovere. Non c'è due senza tre e così Mika torna per la terza volta a Sanremo, dopo aver partecipato nel 2007 con Grace Kelly e dieci anni dopo, nel 2017, portando le suggestioni del suo Stasera CasaMika. L'esordio sul palco dell'Ariston nella serata dei duetti (tra cui quello Masini-Arisa con la splendida Vacanze Romane) è stato con il nuovo singolo Dear Jealousy (tratto dall’ultimo album My Name Is Michael Holbrook, di cui è stato da poco rilasciato sia il videoclip ufficiale che una performance live girata durante l’esibizione di Mika al Brooklyn Steel di New York) e a seguire è stata la volta di Happy Ending, quarto singolo del cantautore britannico estratto ... gqitalia

