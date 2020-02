Mancato pagamento stipendi a dipendenti Acer: Mauro (FI) incontra la Uil Fpl (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – A seguito del comunicato del segretario Uil Fpl Antonio Pagliuca, che denunciava la mancata erogazione degli stipendi ai dipendenti ex IACP da parte dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale -, il segretario provinciale di Forza Italia del Sannio Domenico Mauro, ha incontrato, ieri, lo stesso Pagliuca nonché il dipendente Antonio Picariello già dipendente IACP – oggi Acer – ed RSU. Al termine dell’incontro Domenico Mauro ha dichiarato: “E’ in atto una macelleria sociale inqualificabile che va assolutamente fermata. Il Consoglio d’Amministrazione dell’Acer non ha approvato il bilancio per mancanza di parere da parte dei revisori e, di conseguenza, non sono stati erogati gli stipendi relativi al mese di gennaio a 50 dipendenti ex IACP di Benevento. E’ una situazione indecente ed insostenibile figlia di una ... anteprima24

Piero42395724 : RT @mariobortoluss1: QuiFinanza: Bollo auto 2020: le sanzioni per mancato pagamento. - vlrrmorghulis : Nel 1483 la confraternita della chiesa di San Francesco Grande commissiona a Leonardo la pala “la vergine delle roc… -