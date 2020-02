L'orrore di Daymare: 1998 arriverà su PS4 e Xbox One nel mese di aprile (Di venerdì 7 febbraio 2020) Quest'anno il genere survival horror non ci regalerà solo il nuovo remake di Resident Evil 3 ma anche le versioni console di Daymare: 1998!Questa avventura in terza persona ricrea l'aspetto e le sensazioni dei classici giochi horror degli anni '90 e, ovviamente, dovrete vedervela con affamati zombie. Esplorerete una struttura di ricerca segreta, indagherete sull'uso di un'arma chimica letale e incontrerete un team di sicurezza scelto per indagare su un "incidente".Il gioco è stato inizialmente lanciato su Steam per PC nel settembre 2019. Il suo porting per console, tuttavia, ha richiesto molto tempo per essere completato, ma Invader Studios afferma che il gioco arriverà su PS4 e Xbox One con "la migliore qualità possibile, senza sacrificare nulla dalla versione originale PC".Leggi altro... eurogamer

