LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: tutti in pista dopo la pioggia! Quartararo davanti a tutti, Valentino Rossi 9° (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 9.35 dopo aver Testato le condizioni della pista, Vinales è rientrato ai box. Continuano a girare invece le Ducati Pramac, le KTM e la Suzuki del collaudatore Guintoli. 9.32 Tra poco dovrebbe entrare in pista anche Valentino Rossi per continuare a lavorare sulla messa a punto della moto. Rossi’s Yamaha being warmed up in pit lane. pic.twitter.com/W5POAyfPR1 — Peter McLaren (@McLarenMotoGP) February 7, 2020 9.29 Buon giro per Vinales che passa sul traguardo con 2.1 di ritardo dal miglior tempo odierno di Quartararo. I tempi si stanno abbassando notevolmente anche per tutti gli altri. 9.27 Primo giro lanciato molto cauto da parte di Vinales con la Yamaha Factory. Petrucci e OLIVEira in pista. 9.25 L’asfalto di Sepang è ormai totalmente asciutto e di conseguenza scendono in pista anche ... oasport

