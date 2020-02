Leo Gassman vince Sanremo Giovani 2020. Tecla Insolia seconda classificata (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo: vince Leo Gassman tra le Nuove Proposte. Tecla Insolia al secondo posto Durante la quarta serata di Sanremo 2020 Amadeus ha annunciato Leo Gassman vincitore delle Nuove Proposte della settantesima edizione del Festival di Sanremo. L’artista proveniente da Sanremo Giovani ha gareggiato con il brano Vai Bene Così. Vero e proprio fenomeno di questa settimana sanremese, la canzone era uno dei pezzi maggiormente accreditati per la vittoria finale. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti gli ha consegnato una mini – Lanterna in filigrana di Campo Ligure. Al secondo posto nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020 Tecla Insolia. La vincitrice di Sanremo Young 2018, il programma di Antonella Clerici, ha vinto il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Il Premio della Critica Mia Martini assegnata dalla sala stampa è stato vinto dagli Eugenio in Via di Gioia, ... lanostratv

stanzaselvaggia : Leo Gassman ha una faccia bellissima. #Sanremo2020 - SkyTG24 : #Sanremo2020 Ecco chi è Leo Gassman, il vincitore della categoria Nuove proposte ?? - Radio105 : Complimenti Leo ???????? #FestivalDiSanremo #Sanremo2020 #Festivaldisanremo2020 #sanremogiovani #LeoGassmann… -