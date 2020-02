Le case più desiderate su Airbnb negli ultimi dieci anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) 2019: La casa in una baia - Governador Celso Ramos (Brasile)2018: ​La Hector Cave House - Santorini (Grecia)2017: ​Il White Breeze Apartment - Phuket (Thailandia)2016: ​La Everview Suite - Camps Bay (Sudafrica)2015: ​La Balian Treehouse - Bali2014: ​Il Cob Cottage - Mayne Island (Canada)2013: ​La Casa Conchiglia - Isla Mujeres (Messico) 2012: ​Off the Grid House - Pioneertown (California)2011: ​Una villa nella campagna toscana - Montevarchi (Arezzo)Siamo passati da ville di lusso tra campagne fiorentine e isole caraibiche a rifugi romantici tra gli scogli della Grecia e del Brasile, dallo stereotipo della vacanza di lusso in una meta blasonata al sogno contemporaneo di una fuga davanti al mare, in mezzo ai silenzi e alla natura: lo raccontano le case più desiderate dai viaggiatori Airbnb negli ultimi 10 anni, che trovate nella gallery sopra. Sono tra quelle che hanno ottenuto più ... vanityfair

vladiluxuria : Vorrei abbracciare tutte le persone che scoprono una svastica, una croce celtica o una stella di David sulle loro c… - MinisteroSalute : ??????Lo spreco di cibo per la prima volta in calo nelle case italiane. Lo dicono i dati del Rapporto 2020 Waste Watch… - enpaonlus : 17 FEBBRAIO, GIORNATA DEL GATTO Il gatto è sempre più presente nelle case di tutto il mondo, tanto da essere destin… -