Ladri a bordo auto NCC in sosta: 3 persone arrestate (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Approfittando della momentanea assenza dell’autista, sono entrati in un’auto adibita a servizio N.C.C. in sosta in via Cavour rubando un marsupio. I Ladri – tre cittadini cileni di eta’ compresa tra 18 e 29 anni – sono stati sorpresi e arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro che, in transito lungo la strada, hanno notato i movimenti sospetti dei Ladri. La refurtiva e’ stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre i tre sudamericani sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo, durante il quale saranno chiamati a rispondere del reato di furto aggravato in concorso. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. L'articolo Ladri a bordo auto NCC in sosta: 3 persone arrestate proviene da RomaDailyNews. romadailynews

