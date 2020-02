Il significato di Finalmente io, la canzone di Irene Grandi a Sanremo 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) "Finalmente io" è la canzone di Irene Grandi a Sanremo 2020. La cantante toscana che si trova a calcare il palco dell'Ariston per la sesta volta, partecipa con il brano "Finalmente Io", scritto da Vasco Rossi che ha collaborato anche alla musica, curata Gaetano Curreri. Il brano è un grido di libertà in cui è evidente l'impronta del rocker di Zocca e nel quale la passione per la musica ha un ruolo davvero centrale. fanpage

