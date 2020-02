Il governo Conte rischia davvero di cadere sulla riforma della prescrizione? (Di venerdì 7 febbraio 2020) La maggioranza esce spaccata dal vertice a Palazzo Chigi sulla riforma del processo penale e sulla prescrizione. Renzi... today

ManlioDS : #ForzaItalia #Lega #IV e mezzo #PD vogliono cancellare la blocca #prescrizione di #Bonafede ma per farlo devono app… - ManlioDS : Poche cose mi fanno ridere come #Renzi che consiglia #Conte su come fare bene il Presidente. Capisco la necessità… - matteosalvinimi : Anziché pensare di cancellare i Decreti sicurezza, Conte e Lamorgese dovrebbero lavorare sulla crisi libica, ma l’I… -