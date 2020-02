Guerre familiari al Grande Fratello Vip | Elga Enardu difende Serena (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le Guerre familiari dei Montecchi e Capuleti decretano la nuova coppia alla Romeo e Giuletta della casa del Grande Fratello, ovvero Serena Enardu e Pago. La famiglia di Pago ha fatto sapere di non essere felice dell’ingresso di Serena e il figlio Nicola è tanto deluso da non guardare più il padre in Tv. A … L'articolo Guerre familiari al Grande Fratello Vip Elga Enardu difende Serena proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

