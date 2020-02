Grande Fratello Vip: è caos! Costanzo: “Chiudiamo questo programma” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Grande Fratello Vip Alfonso Signorini, scoppia il caos! Maurizio Costanzo: “questo reality va chiuso” Nella rubrica Domande e Risposte di Maurizio Costanzo per il settimanale Nuovo Tv, l’anchorman è tornato ad attaccare Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. In più occasioni, il marito di Maria De Filippi e giornalista coi baffi più famoso della Tv non ha riservato splendide considerazioni sul reality show più spiato dagli italiani. Mario da Novara si è rivolto alla rubrica di Costanzo dicendosi scandalizzato dalla violenza verbale e psicologica ostentata nella Casa della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Qualche settimana fa ci siamo già dovuti sorbire i commenti violenti di Salvo Veneziano verso due Paola Di Benedetto ed Elisa De Panicis. Poi hanno conquistato la scena degli insulti anche Valeria Marini e Antonella Elia, offrendo un pessimo esempio a chi li ... lanostratv

