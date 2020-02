Camera di commercio di Napoli, vertice con Boccia sulle conseguenze di Brexit e Coronavirus (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Camera di commercio di Napoli ha ospitato oggi un incontro tra Ciro Fiola, presidente dell’ente Camerale, terzo in Italia per numero di imprese, e Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Confindustria. Alla riunione hanno preso parte Fabrizio Luongo, vicepresidente vicario del Palazzo della Borsa e Mariano Bruno, consulente strategico del numero uno di viale dell’Astronomia, artefici dell’incontro. I due presidenti si sono confrontati, in un colloquio intenso durato 40 minuti, su temi quali: valorizzazione dell’imprenditoria territoriale, ritorno all’associazionismo, Brexit e Coronavirus. Boccia si è congratualto con Fiola, anche per la recente nomina a presidente di Unioncamere Campania, organismo delle Camere di commercio che a livello nazionale esprime quale vicepresidente il confindustriale Andrea Prete. Grande soddisfazione anche di Fiola per la visita di Boccia: «Un proficuo ... ildenaro

