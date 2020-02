Attenti alla truffa sul web con il logo di Caffeina Magazine (Bitcoin e affini) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dai Bitcoin a strani metodi per arricchirsi in fretta. In un momento storico in cui soffiano venti di crisi, c’è chi è pronto ad approfittarne nel peggiore dei modi: cavalcando lo stato di necessità della gente. Con due ulteriori aggravanti. La prima è quella di avere utilizzato, in maniera ovviamente non autorizzata, il nome di personaggi famosi che, rientra nell’inganno, “suggeriscono” investimenti redditizi. La seconda è quella di utilizzare, ugualmente in modo fraudolento, nome e logo di testate giornalistiche tradizionali e web. Caffeina Magazine non consiglia nessun investimento in Bitcoin o altro Tra queste, anche Caffeina Magazine. Una scelta non certo casuale: i truffatori telematici sfruttano nomi certi, tra i portali di informazione più visitati dagli utenti italiani. Ci siamo tutelati dal principio, denunciando puntualmente l’accaduto alle autorità ... caffeinamagazine

