Uccide la moglie incinta mentre fanno sesso poi confessa: “Volevo che abortisse, odiavo doverla condividere con i nostri figli” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ha ucciso la moglie incinta mentre stavano consumando un rapporto sessuale perché non voleva avere altri figli. Per questo è stato arrestato Marcelo Araújo, 21 anni, che ha confessato di aver ucciso la moglie Francine dos Santos, di 22 anni, perché aspettava il loro terzo figlio, una gravidanza che lui aveva osteggiato fin dall’inizio, anche perché – come lui stesso ha riferito agli inquirenti – odiava dover “condividere mia moglie con loro”. È successo in Brasile, come riferisce il Daily Mail: l’uomo ha colpito la donna con un rasoio, inscenando poi un finto suicidio. L’autopsia però, ha accertato che la 22enne non avrebbe potuto provocarsi da sola le ferite mortali e così sono scattate subito le indagini della polizia. L’uomo prima ha negato ogni responsabilità poi, dopo l’arresto, ha confessato tutto, spiegando che lui e la ... ilfattoquotidiano

