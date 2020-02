Treno deragliato: interrotta linea alta velocità, ritardi e disagi per i passeggeri (Di giovedì 6 febbraio 2020) Treno deragliato: i soccorritori sono all’opera sul luogo dell’incidente per estrarre i passeri, l’interruzione della linea causa ritardi e disagi. Nelle prime ore di questa mattina il Treno Frecciarossa 9595 partito da Milano alle 05:01 sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna è deragliato all’altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi). Il primo bilancio del sinistro è grave: … L'articolo Treno deragliato: interrotta linea alta velocità, ritardi e disagi per i passeggeri è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Deraglia treno alta velocità a Lodi, un morto e feriti. DIRETTA -