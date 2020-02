Traffico Roma del 06-02-2020 ore 19 | 30

Traffico Roma del 06-02-2020 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, UN INCIDENTE ORA RISOLTO, HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL Traffico TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico RIMANE MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, GLI SPOSTAMENTI SI MANTENGONO SEMPRE SENZA PARTICOLARI DISAGI, LUNGO TUTTO IL PERCORSO TRA LA TANGENZIALE EST IL BIVIO PER IL ...

Traffico Roma del 06-02-2020 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, HA RALLENTATO ULTERIORMENTE LA CIRCOLAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL Traffico RIMANE MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. RALLENTAMENTI, SEMPRE A CAUSA DEL Traffico INTENSO, IN USCITA DA Roma SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DA VIA DI PORTONACCIO AL BIVIO DEL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A ...

Traffico Roma del 06-02-2020 ore 16 : 30 : NEL QUARTIERE FLAMINIO, LAVORI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO SU VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI. DALLE 22:00 DI QUESTA SERA, E FINO ALLE 06:00 DI DOMANI MATTINA, VENERDÌ 7 GENNAIO, IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA CORSO DI FRANCIA E VIA GUIDOBALDO DEL MONTE. CON LE STESSE MODALITÀ, I LAVORI SI RIPETONO ANCHE DOMANI. SEMPRE IN FASCIA NOTTURNA, CONTINUANO LE CHIUSURE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. DALLE 21:30 DI QUESTA SERA, CHIUSA LA CARREGGIATA ESTERNA ...

Traffico Roma del 06-02-2020 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI DISAGI AL Traffico A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LAURENTINA E ARDEATINA. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. NESSUNA DIFFICOLTÀ SU VIA DEL FORO ITALICO, MENTRE SULLA TANGENZIALE EST GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA Roma-TERAMO, VERSO SAN GIOVANNI. IN ZONA GIANICOLENSE, A CAUSA DI UN RAMO PERICOLANTE, ...

Traffico Roma del 06-02-2020 ore 12 : 30 : Traffico REGOLARE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUN PROBLEMA SU RACCORDO E CONSOLARI, FA ECCEZIONE LA VIA DEL MARE PENALIZZATA DA UN INCIDENTE AVVENUTO TRA VIA DI ACILIA E CASALBERNOCCHI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ INCIDENTE SULLA SALARIA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL CENTRO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. SI È MNORMALIZZATA LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE GIÀ INTERESSATA DA INCOLONNAMENTI ...

Traffico Roma del 06-02-2020 ore 10 : 30 : IN APERTUTA ABBIAMO CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA E VIA DEL PATTINAGGIO VERO SL’EUR CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA CASILINA APPIA . IN CARREGGIATA ESTERNA FILE PER Traffico TRA LA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, SULL’IMMSSIONE ALLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI AL COLLATINO PER UN ...

Incidente tra via Magliana e ansa Tevere - Traffico su Roma-Fiumicino : Roma – Lunghe code sulla Roma-Fiumicino in direzione del centro dove il traffico intenso si somma a quello prodotto da un Incidente avvenuto tra l’ansa del Tevere e via della Magliana. Il traffico al momento e’ congestionato dalla complanare Commendatore Azelio Marsicola a via del Cappellaccio. Lo comunica Astral Infomobilita’. L'articolo Incidente tra via Magliana e ansa Tevere, traffico su Roma-Fiumicino proviene da ...