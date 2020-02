Solo un’illusione EMUI 10 su Huawei Mate 9: smentita ufficiosa ed immediata (Di giovedì 6 febbraio 2020) Arriva puntuale e, per certi versi scontata, la smentita ufficiale a proposito della prospettiva che uno smartphone come il cosiddetto Huawei Mate 9 potesse ricevere l'aggiornamento con EMUI 9. A dirla tutta, come avrete percepito attraverso l'articolo che abbiamo pubblicato nella giornata di ieri, il caso è nato proprio dal produttore, che sui social aveva risposto con un inaspettato segnale di apertura ad un utente che aveva richiesto informazioni in merito. Le realtà dei fatti per EMUI 10 su Huawei Mate 9 Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge che in realtà non ci sia alcun programma di sviluppo per EMUI 10 su Huawei Mate 9. La notizia è stata confermata in queste ore anche da Huawei Central, che su questa storia ha provato ad intercettare fonti interne al produttore cinese. La spiegazione su quanto avvenuto nella giornata di mercoledì, come si può facilmente ... optimaitalia

