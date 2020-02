Sardine, a Scampia il primo flop: un centinaio i presenti. “Comunicazione sbagliata, forse percepiti come un corpo estraneo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) La manifestazione indetta giovedì dalle Sardine a Scampia non ha avuto il successo sperato. “Dobbiamo valutare se ci hanno percepito come un corpo estraneo“, ha detto una dei promotori, Antonella Cerciello, commentando il flop. “Qui la realtà è complessa”, ha aggiunto. Le Sardine, davanti alla stazione Piscinola-Scampia della Metropolitana Linea 1 di Napoli, hanno raccolto poche decine di simpatizzanti, qualche attivista del Comitato elettorale di Sandro Ruotolo, padre Alex Zanotelli, due operai con le casacchine della Whirlpool e gli ex trotzkisti de “La Comune”. “Probabilmente abbiamo utilizzato una modalità di comunicazione sbagliata”, ha detto Bruno Martirani, uno dei promotori della manifestazione, “ma abbiamo incontrato il Gridas ed alcune associazioni e torneremo a Scampia, prima delle manifestazione nazionale del 14-15 ... ilfattoquotidiano

