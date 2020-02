Regina Elisabetta ha una fobia segreta: è fuori controllo da 70 anni (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Regina Elisabetta non è perfetta e lo sappiamo. Gli scheletri negli enormi e lussuosi armadi di Buckingham Palace non sono pochi, ma c’è un segreto che riguarda una sua fobia e che è stato svelato da chi vive costantemente al suo fianco. Elisabetta ha una fobia La Regina Elisabetta ha una fobia. La sua abilità, però, è stata quella di trasformarla in un dettaglio glamour. Tutto appare più chiaro quando ci si accorge che si parla di germi e guanti. La sovrana, infatti, indossa i suoi celebri guantini dalla bellezza di 67 anni. L’accessorio viene sfoggiato in tutte le varianti di colore, dal giallo limone al bianco passando per l’azzurro e per tutte le nuance pastello. Il motivo è legato alla sua fobia per germi e batteri: a mani nude correrebbe il rischio di venire a contatto con una quantità esagerata, visto che sua maestà deve stringere tante e tante ... velvetgossip

