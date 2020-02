MotoGP, Lorenzo in Petronas con Rossi nel 2021? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ipotesi Jorge Lorenzo in Petronas nel 2021. La Yamaha potrebbe affidare la moto di Morbidelli al campione spagnolo. ROMA – Jorge Lorenzo in Petronas nel 2021? E’ questa l’ultima suggestione di un mercato piloti di MotoGP che continua a regalare moltissime sorprese. La Yamaha, secondo le ultime indiscrezioni di stampa, starebbe valutando la possibilità di affidare la moto allo spagnolo. Una ipotesi non remota che sarà approfondita solo nei pRossimi mesi. Prima, infatti, l’ex campione del mondo sarà impegnato nel lavoro di collaudatore e forse in qualche gara come wild gara. Queste ultime potrebbero essere fondamentali per convincere Lorenzo a ritornare in pista come pilota. Lorenzo con Rossi in Petronas? Una suggestione che diventa ancora maggiore se si pensa ad una coppia con Rossi. Il mancato rinnovo con la Yamaha dovrebbe portare il Dottore (in ... newsmondo

