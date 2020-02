Maria De Filippi, le lacrime per la perdita improvvisa, poi la rivelazione: “Lascerò uno dei miei programmi” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Maria De Filippi si commuove per i suoi genitori Qualche settimana fa, in occasione della pausa natalizia dei suoi programmi, Maria De Filippi ha accettato di farsi intervistare da Il Fatto Quotidiano. In quell’occasione la conduttrice pavese si è commossa perché ha ricordato i suoi genitori. La moglie di Costanzo ha detto che perdere suo padre è stata tosta perché non era pronta. Era un uomo molto dolce e coccolone ed è morto a causa di un brutto male. La professionista Mediaset ha versato qualche lacrima per la madre, affermando che anch’essa era dolcissima e forte. Inoltre ha parlato del suo matrimonio dove c’erano tantissimi fotografi e quale sua trasmissione preferisce di più, C’è Posta per Te e Amici. Mentre su Uomini e Donne potrebbe lasciare il classico. Queen Mary preferisce il Trono over di U&D Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha chiesto a ... kontrokultura

