“L’arrivo di un treno” dei Lumière trasformato in un video 4K dall’intelligenza artificiale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il cortometraggio proiettato per la prima volta nel 1896 è rimasto uno dei film più celebri della storia del cinema. A più di 120 anni di distanza un utente di Reddit l'ha restaurato trasformandolo in un video in 4K dalla qualità sorprendente con l'aiuto di algoritmi di intelligenza artificiale. fanpage

