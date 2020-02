Junior Cally in Vado al massimo: “Preferisco le sardine”, dopo gli attacchi a Salvini e Renzi (Di giovedì 6 febbraio 2020) “In mezzo a questi pesci grossi preferisco le sardine” canta Junior Cally nella cover, rivisitata per l’occasione, di "Vado al massimo" di Vasco Rossi portata sul palco della terza serata di Sanremo 2020 in coppia con i Viito. L'endorsement al celebre movimento che ha fatto irruzione sulla scena politica italiana arriva dopo gli attacchi a Salvini e Renzi. fanpage

IlContiAndrea : Ordine di uscita dei Big #Sanremo2020 #QuiSanremo Zarrillo Junior Cally Masini Riki Gualazzi Anastasio Levant… - IlContiAndrea : Ordine di uscita Big #Sanremo2020 Pelù Lamborghini Nigiotti Levante Pinguini Tattici Nucleari Tosca Gabbani Jannacc… - matteosalvinimi : Applauso a queste ragazze e a questi ragazzi di dodici anni, più saggi di qualche “adulto”. ?? LINK ??… -