Il dottore cerca di convincerla ad abortire per il serissimo problema: lei si rifiuta e quello che accade è “miracoloso” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il cancro ormai sembra la malattia del secolo. Non risparmia nessuno. Tuttavia quella che sto per raccontavi è una storia che ha colpito molte persone. Quella di una mamma di 36 anni malata di cancro. Jade, questo il nome della mamma, lei e il suo compagno stavano per realizzare il loro sogno. Ma un giorno nel marzo 2019 avverte dei forti dolori al petto e il suo medico le ha consigliato di andare da un radiologo Continua… Quando il radiologo l'ha visitata e dopo alcuni esami è stata rilevata una massa al seno, che si credeva fosse semplicemente dovuto alla gravidanza. Ma Jane non era molto convinta della cosa e così ha chiesto al medico di fare ulteriori accertamenti, ha scoperto così di avere un cancro al seno al secondo stadio Da allora la sua vita è cambiata per sempre, all'improvviso è diventata come un fantasma il suo corpo non rispondeva alle cure mediche ed è caduta in ... howtodofor

Alessia0600 : RT @cucchiaia: Stavo guardando il video di un dottore che spiega come la salute mentale e fisica siano collegate, e ha detto “quando si sta… - zazoomnews : Falso dottore cerca di uccidere la famiglia per paura che il suo segreto fosse rivelato - #Falso #dottore #cerca… - aylaf93 : RT @cucchiaia: Stavo guardando il video di un dottore che spiega come la salute mentale e fisica siano collegate, e ha detto “quando si sta… -