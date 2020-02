I curdi si preparano a processare i miliziani dell’Isis (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il 5 febbraio l’Amministrazione autonoma del Nord est della Siria ha annunciato che dalla primavera del 2020 avranno inizio i primi processi contro i combattenti dell’Isis che si trovano attualmente nelle prigioni curde. La decisione è stata presa dopo mesi di silenzio da parte della comunità internazionale e degli Stati i cui cittadini si sono uniti alle file dell’Isis e che si rifiutano di riportare in patria i propri connazionali. L’Amministrazione ha inoltre specificato che i processi andranno avanti con o senza la partecipazione di questi Paesi, visto il disinteresse dimostrato fino ad oggi in merito ai propri cittadini radicalizzati. Tuttavia, come spiegato a InsideOver dal Rojava Information Center, l’Amministrazione autonoma auspica un coinvolgimento nei processi della comunità internazionale e la decisione di avviare i procedimenti legali in primavera ha tra i suoi obiettivi ... it.insideover

