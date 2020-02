Gelo nel Palermitano, spunta la neve sulle montagne (Di giovedì 6 febbraio 2020) La neve questa mattina ha fatto una sorpresa sulle vette più alte del Palermitano e nelle zone interne. Copiosa è scesa questa notte in tutte le zone che si trovano alle quote più alte. In basso ecco come si è risvegliata la città di Piana degli Albenesi. Il sindaco Rosario Petta ha postato la foto della neve nella Città del Lago. Un fitto manto di neve abbraccia il territorio e lo spettacolo è assicurato. Dopo un gennaio senza piogge arriva finalmente un febbraio che dovrebbe garantire precipitazioni e temperature nella norma. Una irruzione di aria artica ha fatto ripiombare la nostra isola in pieno inverno. A Piano Battaglia, località sciistica delle Madonie, al momento si registrano temperature ben al di sotto dello zero. Alle 9 del mattino c’erano -2 gradi. Questa mattina la neve è tornata in località interne della Sicilia come Floresta, Bronte, e nelle ... direttasicilia

