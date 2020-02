F3 2020, al un altro Schumacher: si tratta di David, figlio di Ralf (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ci sarà uno Schumacher al via del Mondiale 2020 di F3: secondo quanto scritto da Marca.com si tratta di David, figlio di Ralf, che a soli 18 anni correrà con la Charouz Racing, dopo aver gareggiato nel 2019 nella European Regional Formula, circuito di gare nella quale ha raccolto tre successi. Così David Schumacher: “Sono davvero felice e grato di fare questo passo per correre in Formula 3 a tempo pieno con la Charouz. Ho corso in due appuntamenti alla fine dell’anno scorso ed è stata una buona preparazione per questa stagione. Sono stato in grado di imparare molto sull’auto e questo è prezioso, dal momento che non abbiamo molte opportunità di esercitarci durante i fine settimana di gare. Penso che possiamo fare un passo avanti in questa stagione e cercherò di finire il più in alto possibile“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ... oasport

