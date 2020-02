**Elezioni: Conte, ‘Gualtieri eleggibile, su par condicio vigilerà Agcom’** (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Appare evidente che la legge non Contempli assolutamente tra le ipotesi di ineleggibilità e incandidabilità quella di rivestire la carica di Ministro”. Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte, rispondendo al question time di Fdi al Senato sulle elezioni suppletive per il Collegio Roma 1 della Camera dei deputati, in cui era stato eletto l’allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e che oggi vede candidato il responsabile del Mef Roberto Gualtieri. “In passato, nelle diverse scadenze elettorali – va avanti Conte – ministri e Presidenti del Consiglio si sono sempre presentati alle elezioni svolgendo, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, le campagne elettorali”. “Va altresì evidenziato che, per giurisprudenza costante, le disposizioni di legge che prevedono cause ostative alle cariche ... calcioweb.eu

