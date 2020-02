Coronavirus, 10,500 medici in arrivo a Hubei: “Nuovi casi in calo, ma non è un numero da calibrare” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Oltre 10.500 medici provenienti da tutta la Cina sono arrivati nella provincia centrale di Hubei per aiutare il personale medico locale nella lotta contro l’epidemia dilagante di Coronavirus. Lo ha dichiarato il vice governatore Yang Yunyan. “A partire da mercoledì notte, 10.569 medici di 107 equipe mediche di varie province e forze militari cinesi sono arrivati a Hubei per aiutare a curare i contagiati”, ha detto Yang in una conferenza stampa. La stragrande maggioranza dei medici – 9.061 – sono stati inviati a Wuhan, capoluogo di Hubai dove si ritiene che il virus abbia avuto origine, mentre il resto è stato inviato in altre dieci città, ha detto. Ci sono 163 centri medici speciali in Hubei per il trattamento della polmonite causata da Coronavirus con quasi 30mila letti isolati. Alcune di queste strutture sono state costruite da zero nel giro di ... meteoweb.eu

