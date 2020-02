Cormezz: Biglietti Napoli, per il Lecce si punta a quota 40 mila (Di giovedì 6 febbraio 2020) Contro il Lecce si prevede un’affluenza record al San Paolo. Secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno sono 30 mila i tagliandi venduti fino ad oggi, con la Curva A e B esaurite (ed è già partita la vendita per l’anello inferiore) e poche centinaia di Biglietti che restano per i Distinti e le Tribune. Una corsa motivata sicuramente dai risultati raggiunti nelle ultime settimane dalla squadra di Gattuso ma anche dall’orario tradizionale della sfida – alle ore 15 – e dai prezzi contenuti che il club ha disposto per la partita. Prosegue anche se a ritmi più lenti anche la vendita per la sfida Champions tra Napoli e Barcellona del 25 febbraio prossimo. Nonostante le polemiche sul caro Biglietti, i napoletani non vogliono rinunciare alla gara dell’anno L'articolo Cormezz: Biglietti Napoli, per il Lecce si punta a quota 40 mila ... ilnapolista

