Conte | monitoriamo situazione per tutelare salute cittadini

Roma – "Con il ministro Roberto Speranza e il commissario Borrelli al centro operativo del dipartimento Protezione civile per un aggiornamento sulla gestione dell'emergenza coronavirus. monitoriamo costantemente la situazione per tutelare al meglio la salute dei nostri cittadini". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

