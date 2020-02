Benigni ‘emoziona’ l’Ariston, CR7 in prima fila per Georgina: la terza serata di Sanremo (Di venerdì 7 febbraio 2020) La terza serata di Sanremo 2020 è dedicata alle cover. I 24 ‘big’ si sfidano a colpi di grandi successi. Standing ovation per Roberto Benigni. Sanremo (IMPERIA) – Dopo i primi due appuntamenti da record, la terza serata di Sanremo 2020 è dedicata alle cover. Un ritorno fortemente voluto da Amadeus visti i 70 anni dalla nascita del Festival. E i 24 big in gara si sfideranno a suon di grandi successi della musica italiana. Sanremo 2020, la terza serata La terza serata di Sanremo si apre con l’omaggio di Amadeus alle vittime della tragedia ferroviaria di Lodi. Subito dopo si parte con le canzoni e ad aprire la gara delle cover è Michele Zarrillo in coppia con Fausto Leali. Dopo Junior Cally è il momento dell’arrivo sul palco di Georgina Rodriguez. E Amadeus la accoglie con la maglia della Juventus sotto la giacca. Solo una piccola impressione perché ... newsmondo

LondonOneRadio : un benigni forse troppo lungo ma emozionato ed emoziona recitando dei frammenti del #canticodeicantici . Un benigni… - paolomusano : RT @alaurasparsi: Una delle ragioni per cui Benigni mi sta simpatico è che pure lui quando s'emoziona suda come un mulo #festivalsanremo2020 - yu_creamy : RT @alaurasparsi: Una delle ragioni per cui Benigni mi sta simpatico è che pure lui quando s'emoziona suda come un mulo #festivalsanremo2020 -