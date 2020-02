Barbara Bouchet: “Ho saputo dell’esistenza di mio nipote dai giornali” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Ho saputo di questo figlio dai giornali, Alessandro non mi aveva mai detto niente”. Queste le parole di Barbara Bouchet, icona del cinema e ormai famosa anche per essere la madre del celebre chef Alessandro Borghese.La Bouchet, ospite del programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo su Rai 1, ha espresso l’amarezza causata dalla scoperta inattesa di avere un nipote. Il figlio mai conosciuto di Alessandro Borghese La star di 4 ristoranti aveva già confessato, in un’intervista a Repubblica risalente a pochi mesi fa, di avere da poco scoperto l’esistenza del figlio, nato nel 2006 da uno dei tanti rapporti “sportivi”, come lui ha definito le relazioni di quel periodo della sua vita.Di lui si occupa solo legalmente e non l’ha mai incontrato, nonostante affermi di volerlo conoscere in futuro. Borghese è padre di altre due figlie, Arizona e Alexandra, nate dal matrimonio con ... thesocialpost

