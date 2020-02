Baby Yoda: il Funko Pop! è il più venduto di sempre (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il successo di The Mandalorian continua grazie alle vendite del Funko Pop! di Baby Yoda, in grado di stabilire un nuovo record di vendite. Baby Yoda è diventato il Funko Pop! più venduto di sempre e, dopo gli ottimi risultati nelle prevendite, nei negozi sembra già esaurito, persino online. Ad annunciare il primato è stato l'art director Reis O'Brien in una nuova intervista in cui parla dello sviluppo, avvolto dalla segretezza, dell'oggetto che ha conquistato i fan della serie The Mandalorian. In un video condiviso su Twitter si scoprono infatti i segreti della creazione del Funko di Baby Yoda, ora esaurito su Amazon e in molti altri negozi fisici e online. Il merchandising di Baby Yoda è stato immediatamente molto cercato dai fan dello ... movieplayer

