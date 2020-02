Addio a Paolo Guerra, Storico Produttore di Aldo, Giovanni e Giacomo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sconvolge dire Addio a Paolo Guerra, Storico Produttore dell’amatissimo Trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Aveva compiuto 70 poco anni più di un mese e ci lascia dopo una fulminante ma impietosa malattia. Non lo piange solo Modena, sua città natale. Paolo Guerra Noto Produttore cinematografico e teatrale italiano, Guerra è stato il mentore produttivo dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo: tutti grandi successi cinematografici, sempre sul podio del botteghino. Stessa formula di successo anche per l’ultimo film, da poco nelle sale, Odio l’Estate, primo per incassi. Il collega Massimo Venier lo ricorda commosso con un tweet:”Se conoscete e amate Aldo Giovanni e Giacomo, moltissimo lo si deve al coraggio, alle intuizioni, alla forza di Paolo Guerra. Se ne è andato oggi, dopo averci condotto in porto per l’ultima volta, come fanno i grandi capitani. Ciao Paolo, ... youreduaction

