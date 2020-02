Siria, alta tensione a Idlib: l’esercito avanza verso Saraqib (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La tensione rimane alta all’interno della provincia di Idlib. Il giorno dopo lo scontro diretto tra esercito Siriano ed esercito turco, le operazioni militari da parte di Damasco sono andate avanti e in queste ore l’obiettivo principale delle forze fedeli al presidente Bashar al Assad sembra essere la città di Saraqib. Nel frattempo le truppe di Ankara rimangono sempre nell’area del fronte e dalla capitale turca il governo, con le ultime dichiarazioni, ha fatto intendere di non gradire le recenti avanzate delle truppe Siriane. L’esercito alle porte di Saraqib Lo scontro tra i soldati Siriani e quelli turchi è avvenuto, come descritto nelle scorse ore, alle porte di Saraqib. Quest’ultima è una città strategica, in mano a sigle islamiste e filo turche, posta nella convergenza delle due più importanti autostrade Siriane: la M5 e la M4. Prendere questo ... it.insideover

