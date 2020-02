Sanremo, Fiorello annuncia: “Canterò sul palco un brano inedito” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Fiorello è stato, insieme a Tiziano Ferro, ospite fisso della prima serata del Festival della canzone italiana. Alla conferenza stampa in vista della seconda puntata sorprende gli invitati e annuncia il titolo di una canzone che porterà sul palco. Possibilità anche di inaspettati nuovi travestimenti. I nuovi colpi di scena preannunciati alla conferenza stampa Fiore è stato, a detta di molti, uno dei protagonisti indiscussi del Festival. Dopo aver inaugurato lo spettacolo sanremese travestito da “Don Matteo, come l’unico Matteo che in Italia funziona” ed essersi ritagliato un momento da vero showman, promette di sorprendere anche durante la seconda puntata.D’altronde lo stesso Amadeus, aveva affermato di non sapere cosa aspettarsi da lui: “Non so cosa farà al Festival. Mi ha detto: ‘non ti dico nulla, stai sul palco e vedrai'”.Le indiscrezioni trapelano proprio dalle parole dell’ ... thesocialpost

