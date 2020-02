Parmitano torna sulla Terra: le Alpi tra le sue ultime, splendide “cartoline” dallo spazio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alle 10:14 di giovedì 6 febbraio l'astronauta italiano Luca Parmitano rientrerà sulla Terra, dopo aver trascorso 201 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale a 400 chilometri di quota. La navetta Soyuz atterrerà nelle steppe del Kazakistan, dal quale partirà alla volta di Colonia, in Germania. Si conclude così la missione Beyond, che ha visto AstroLuca protagonista di molteplici record, esperimenti e anche magnifici scatti, come gli ultimi pubblicati sui propri profili social. fanpage

unimib : RT @corzunino: Università di Milano-Bicocca Giovedì 6 febbraio, ore 13.30 Lo spettrometro magnetico Ams-02 torna a caccia di raggi cosmici.… - GarroPatrizia : Luca Parmitano torna a casa dallo Spazio: dove e quando è previsto l'atterraggio - corzunino : Università di Milano-Bicocca Giovedì 6 febbraio, ore 13.30 Lo spettrometro magnetico Ams-02 torna a caccia di raggi… -