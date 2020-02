Opera, appiccano un rogo e vi buttano una bomboletta spray: tre ragazzini di 12 anni ustionati (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Paura nel tardo pomeriggio di ieri a Opera, nell'hinterland di Milano. Tre ragazzini di 12 anni sono rimasti ustionati al volto e sono finiti all'ospedale. I tre si sarebbero introdotti in un cantiere edile e, dopo aver appiccato un piccolo rogo, vi avrebbero gettato una bomboletta spray che è esplosa. La bravata poteva costare cara ai tre, che per fortuna non sono in pericolo di vita. fanpage

