La stoccata di Delli Carri: “Reale aumenta i dubbi invece di dare risposte” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Delia Delli Carri e Luca Paglia. “Peccato l’assessore si sia soffermato sui toni e si sia accanito sulla polemica. Poteva cogliere l’occasione per spiegare, non tanto a due consiglieri definiti “disinformati” ma ai cittadini, qualcosa in più sui numeri che ha dato. invece ne ha aggiunti di nuovi, aumentando i dubbi. Chissà se riformulando in maniera elementare i quesiti riusciamo ad offrire un servizio alla città. La prima domanda: è stato firmato l’accordo di programma del Pics? Se sì, è importante sapere quando è stato siglato e, soprattutto, perché non è presente sul sito del Comune? Il decreto n. 143 citato dall’assessore senza altro riferimento, da quale soggetto proviene? Comune o Regione, Sindaco, presidente, dirigente? Con informazioni così generiche non è possibile ... anteprima24

