Kobe e Gianna Bryant, i corpi restituiti alle famiglie (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I corpi di Kobe Bryant, della figlia Gianna Maria e delle altre sette persone che hanno perso la vita nell'incidente in elicottero del 26 gennaio scorso sono stati restituiti alle famiglie. Lo ha comunicato l'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles mentre continua l'indagine sull'incidente del National Transportation Safety Board. Intanto, va all'asta il tabellino degli 81 di Kobe Bryant. È già possibile fare la propria offerta (in 15 hanno già rilanciato) e nel giro di poche ore dalla base d’asta iniziale di 1.000 dollari si è già arrivati a 6.500: l’oggetto in palio è un documento a suo modo storico per ogni tifoso di pallacanestro, ovvero il tabellino della gara tra Los Angeles Lakers e Toronto Raptors disputata il 22 gennaio 2006 allo Staples Center, passata alla storia per gli 81 punti di Kobe Bryant, la seconda miglior prestazione di sempre nella NBA.Kobe Bryant ... ilfogliettone

