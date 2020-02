John Travolta su Quibi con la serie tv Die Hart con Kevin Hart (Di mercoledì 5 febbraio 2020) John Travolta sbarca su Quibi con Kevin Hart. Travolta sarà protagonista di Die Hart, conosciuta anche come Action Scene, una commedia d'azione la cui produzione inizierà lunedì.Il formato aiuta sicuramente la partecipazione di John Travolta a questa serie tv. Infatti Quibi è una piattaforma di video brevi, disponibile via smartphone e in partenza ad Aprile, con episodi che non supereranno i 10 minuti. L'idea è quindi di realizzare delle serie tv che saranno dei film spezzettati dalla durata complessiva di 90 minuti o poco più, un impegno non gravoso per le star che stanno quindi abbracciando volentieri questa nuova piattaforma.John Travolta su Quibi con la serie tv Die Hart con Kevin Hart pubblicato su TVBlog.it 05 febbraio 2020 10:41. blogo

GioelePaglia : John Travolta accanto a Kevin Hart in 'Die Hart', nuova serie di Quibi - Inprimeit : John Travolta torna in tv - exodusdragons : John Travolta torna in tv con la serie Die Hart. ideata da Kevin Hart -