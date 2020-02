Gemma Galgani show a Uomini e Donne: balla con i professionisti di Amici per un momento epico (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Che peccato che l’attenzione mediatica sia tutta concentrata su Sanremo e i giornalisti di tutto il mondo non abbiano potuto vedere quello che succedeva oggi nello studio di Uomini e Donne. Già perchè il balletto di Gemma Galgani nella puntata di Uomini e Donne del 5 febbraio 2020 è una di quelle cose che resterà nella storia della televisione. Per cui se ve lo siete perso, vi invitiamo calorosamente a rivedere il video del balletto di cui Gemma oggi è stata protagonista al fianco dei ballerini professionisti di Amici. E pensare che tutto era iniziato con il trash ballo del cocco al fianco del suo nuovo corteggiatore. Forse in quel di Striscia la notizia avevano pensato di aver già tutto il materiale per i nuovi mostri, ma non era ancora finita! Infatti Gemma, ha sconvolto tutti con la sua interpretazione del balletto al fianco dei tre ballerini di Amici. Lo stesso Gianni Sperti ... ultimenotizieflash

LaviniaVentanni : RT @xvperrieres: nella prossima vita, voglio nascere gemma galgani, così potrò ballare con umberto e i professionisti. #uominiedonne https:… - gabrielsniceass : RT @xvperrieres: nella prossima vita, voglio nascere gemma galgani, così potrò ballare con umberto e i professionisti. #uominiedonne https:… - Josephinebtvs : Oggi sono stata gelosa di Gemma Galgani! Oggi sono stata invidiosa di una donna di 70 anni! ???? #uominiedonne -