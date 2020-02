Facchini, braccianti, studentesse: le multe a chi sciopera grazie a Salvini (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Fatto Quotidiano oggi racconta le sanzioni del Capitano, ovvero le multe del decreto Sicurezza di Matteo Salvini: Facchini, braccianti e studentesse rischiano di dover pagare fino a 4 mila euro perché, durante la manifestazione, avevano bloccato la strada. La stretta voluta dalla Lega è stata approvata a fine 2018 dal governo Conte 1 e per nulla modificata dal Conte 2. Quel comma, come previsto, si sta scagliando contro la parte più debole del mondo del lavoro, che prova a non essere invisibile con metodi a volte estremi, come può essere un blocco stradale. A dicembre si è parlato molto degli operai tessili di Prato, multati dopo aver manifestato chiedendo sette mesi di stipendio arretrati. La vicenda di Tortona coinvolge invece gli addetti del polo logistico gestito dalla cooperativa Clo, che a sua volta serve i supermercati Coop di tutto il Nord – Ovest . Hanno iniziato a ... nextquotidiano

MiloGino : RT @Ras_Dave_: LE SANZIONI DEL CAPITONE ??Multe da 4 Mila Euro per chi Sciopera ??Dai Facchini ai Braccianti?? Sono stati prima licenziati e… - AdriMCMLXI : RT @Ras_Dave_: LE SANZIONI DEL CAPITONE ??Multe da 4 Mila Euro per chi Sciopera ??Dai Facchini ai Braccianti?? Sono stati prima licenziati e… - Ras_Dave_ : RT @Ras_Dave_: LE SANZIONI DEL CAPITONE ??Multe da 4 Mila Euro per chi Sciopera ??Dai Facchini ai Braccianti?? Sono stati prima licenziati e… -