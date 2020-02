Fabrizio Frizzi e Sanremo, il sogno più grande mai realizzato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel corso della seconda serata di Sanremo 2020, Amadeus celebrerà sul palco l’amico Fabrizio Frizzi, il collega scomparso che oggi avrebbe compiuto 62 anni. Fabrizio morì il 26 marzo 2018 senza realizzare il desiderio di condurre il Festival. “Era il suo desiderio più grande” confessò l’ex moglie Rita Dalla Chiesa a pochi mesi dalla sua scomparsa. fanpage

Raicomspa : Oggi, 5 febbraio, è il compleanno di Fabrizio Frizzi, che avrebbe compiuto 62 anni. ?? Indimenticabili il suo sorris… - RaiRadio2 : Fabrizio, non dimenticheremo mai il tuo sorriso ?? Il gentiluomo della televisione, l'amico di famiglia: oggi,… - GFT78 : RT @F1Carcarla: Non so se sarò pronta per il ricordo di Fabrizio Frizzi #Sanremo2020 -