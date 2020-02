Angelo Diario: il consigliere M5S che dice si dovrebbe pagare una tassa per la metro aperta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Come sappiamo, di recente ATAC ha riaperto a metà la metro a Barberini, che adesso è utilizzabile soltanto in uscita mentre altre stazioni sono rimaste chiuse per mesi e altre lo sono ancora per manutenzione ordinaria. Come è normale che sia, i commercianti da quasi un anno si lamentano per la chiusura della fermata e paventano un’azione legale per la chiusura. Il sempre vigile Angelo Diario, consigliere del MoVimento 5 Stelle, ha scritto su Facebook che secondo lui “se una metro chiusa provoca danni economici per i quali si dovrebbe ricevere un risarcimento, allora una metro aperta comporta benefici economici per i quali si dovrebbe pagare una tassa?”. Il consigliere Diario evidentemente non sa che per la metropolitana si paga già il biglietto. In più, per ATAC tutti i cittadini romani – anche quelli che non usano i mezzi pubblici – stanno già pagando una ... nextquotidiano

civati : Angelo Ferrari porterà in Kenya il Diario che ha curato, a proposito del rapimento di #SilviaRomano. Nella speranza… - rimmon1971 : RT @aledamato1: Ciao Mario, buongiorno @phastidio Angelo Diario: il consigliere M5S che dice che i romani dovrebbero pagare una tassa per l… - IlMagodiIos : RT @aledamato1: Ciao Mario, buongiorno @phastidio Angelo Diario: il consigliere M5S che dice che i romani dovrebbero pagare una tassa per l… -